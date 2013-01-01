AllBestBets — вилочный сервис, созданный профессионалами
Основаны в 2013, за время работы мы помогли обыграть букмекеров более чем 100 000+ клиентам.
Вилки
- Проверены на эффективность
- Прибыль с каждой вилки
- Предсказуемый результат
- Доступны в прематч и в лайв
Ставки с перевесом
- Ставки на завышенные коэффициенты
- Просты в использовании
- Доход в долгосрочной перспективе
- Доступны в прематч и в лайв
Раздел Помощь – узнайте наш продукт лучше
Вся необходимая информация собрана в одном месте
Мы собрали и структурировали для вас обучающий и познавательный контент по нашему сервису и беттингу в целом. Данный раздел будет полезен как новичку, так и опытному вилочнику. Вы получите ответы на все вопросы по работе с нашим сервисом, а также узнаете больше о букмекерских вилках и других стратегиях ставок.Узнать подробнее
AllBestBets всегда с вами!
Из-за большого разнообразия стратегий, которыми пользуются наши клиенты, мы решили сделать наш сервис для поиска вилок в букмекерских конторах максимально гибким. Вам не понадобится устанавливать на свой компьютер никаких сторонних программ — нужно просто открыть любимый браузер и зайти на наш сайт!
AllBestBets также работает на смартфонах и планшетах! Едете в транспорте, ждете друга в кафе или просто появилась свободная минутка — у вас всегда есть возможность поработать!
Сканируемые рынки
Мы собираем коэффициенты по множеству рынков, в числе которых "Исход матча", "Тотал", "Европейская и азиатская фора", "Сухая победа одной из команд", "Результативная ничья" и др. Благодаря этому у нас вы получаете гораздо больше вилок, чем у конкурентов!
Виды спорта
Мы сканируем более 30 видов спорта, что дает возможность нашим клиентам выбирать уникальные вилки. Кроме того, из-за отсутствия "прогруза" того или иного коэффициента большим количеством ставок, наши вилочники менее "заметны" для букмекеров.
Букмекерские конторы
Количество сканируемых нами букмекерских контор постоянно растет — сейчас мы собираем коэффициенты с более чем 100 БК. Букмекерские конторы для нашего сервиса выбираются очень скрупулезно, с учетом пожеланий наших клиентов. Если у вас есть пожелания касательно БК, вы можете сообщить нам через форму на странице контактов.