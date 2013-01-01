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ALLBESTBETS

Вилочный сервис №1

Мы собираем коэффициенты с более чем 100 букмекерских контор, по свыше 30 видам спорта, анализируем и просчитываем вилки — вам остается только делать гарантированные ставки и получать доход!

Как это работает?
100 + букмекерских контор
30 + видов спорта
100 000 + вилок ежедневно
10 % + прибыли
Информация носит ознакомительный характер. AllBestBets не занимается организацией и проведением азартных игр.

AllBestBets — вилочный сервис, созданный профессионалами

Основаны в 2013, за время работы мы помогли обыграть букмекеров более чем 100 000+ клиентам.

Surebets

Вилки

  • Проверены на эффективность
  • Прибыль с каждой вилки
  • Предсказуемый результат
  • Доступны в прематч и в лайв
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Surebets

Ставки с перевесом

  • Ставки на завышенные коэффициенты
  • Просты в использовании
  • Доход в долгосрочной перспективе
  • Доступны в прематч и в лайв
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Раздел Помощь – узнайте наш продукт лучше

Вся необходимая информация собрана в одном месте

Мы собрали и структурировали для вас обучающий и познавательный контент по нашему сервису и беттингу в целом. Данный раздел будет полезен как новичку, так и опытному вилочнику. Вы получите ответы на все вопросы по работе с нашим сервисом, а также узнаете больше о букмекерских вилках и других стратегиях ставок.

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AllBestBets всегда с вами!

Из-за большого разнообразия стратегий, которыми пользуются наши клиенты, мы решили сделать наш сервис для поиска вилок в букмекерских конторах максимально гибким. Вам не понадобится устанавливать на свой компьютер никаких сторонних программ — нужно просто открыть любимый браузер и зайти на наш сайт!

AllBestBets также работает на смартфонах и планшетах! Едете в транспорте, ждете друга в кафе или просто появилась свободная минутка — у вас всегда есть возможность поработать!

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Сканируемые рынки

Мы собираем коэффициенты по множеству рынков, в числе которых "Исход матча", "Тотал", "Европейская и азиатская фора", "Сухая победа одной из команд", "Результативная ничья" и др. Благодаря этому у нас вы получаете гораздо больше вилок, чем у конкурентов!

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Виды спорта

Мы сканируем более 30 видов спорта, что дает возможность нашим клиентам выбирать уникальные вилки. Кроме того, из-за отсутствия "прогруза" того или иного коэффициента большим количеством ставок, наши вилочники менее "заметны" для букмекеров.

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Букмекерские конторы

Количество сканируемых нами букмекерских контор постоянно растет — сейчас мы собираем коэффициенты с более чем 100 БК. Букмекерские конторы для нашего сервиса выбираются очень скрупулезно, с учетом пожеланий наших клиентов. Если у вас есть пожелания касательно БК, вы можете сообщить нам через форму на странице контактов.